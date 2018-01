Det er sendt ut en mulig tsunamivarsel etter et jordskjelv utenfor kysten av Peru.

Varselet gjelder for et område med radius på 300 kilometer rundt skjelvet.



Jordskjelvet ble målt til 7,3 og hadde sitt senter 12 kilometer under havbunnen, det opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.



Skjelvet kunne merkes i hovedstaden Lima drøyt 550 kilometer lenger nord.