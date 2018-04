Tung snø gir skaderas

Tung og våt snø på tak fører nå til rekordmange skademeldinger til forsikringselskapene.

Det viser tall P4 Nyhetene har innhentet.

Dobbelt så mange skader

Tryg Forsikring har fått inn 100 snøskader så langt i år, 30 prosent flere enn i samme periode i fjor. If forsikring fikk i mars dobbelt så mange skademeldinger knyttet til frost og snø som en vanlig måned.

- Det er en veldig travel tid og det har ikke stoppet enda, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If.





Det har kommet store mengder snø i vinter i Sør-Norge.

- Snø er fryktelig tungt. En meter snø på et vanlig hyttetak tilsvarer vekten av et par-tre fullastede lastebiler. Hvis det da blir fuktig og vått under vårløsningen kan hytta i verste fall rase sammen, sier Ole Irgens i Tryg Forsikring.

- Gå opp på taket og se etter. Det er ikke så mange som tenker at det kan gå galt, men når det først skjer kan det få store konsekvenser, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If.

Han ber folk fjerne snø og is før det er for sent. De som ikke følger dette rådet kan få problemer dersom det oppstår en skade.

- Hvis man får en snøskade på ei hytte dersom man har unnlatt å måke snø av taket så spiller det ingen rolle at man ikke er på hytta. Da kan du få redusert forsikringsutbetalingen for avtalen vi har gjort med forsikringstakeren forutsetter at taket holdes fritt for snø, sier Irgens i Tryg.