Den omfattende ulvejakten i Norge vekker så mye avsky i utlandet at flere turister varsler boikott av Norge.

Ifølge Dagsavisen har Klima- og miljødepartementet fått over 400 henvendelser, flere av dem fra rasende utlendinger, som sier de nå vil skrinlegge feriene sine.



Departementet sier til avisen at de registrerer engasjementet, men at det ikke endrer på føringene som er lagt av Stortinget.