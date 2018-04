Turister må ha bruksanvisning på do

Et annet problem er turbusser stappfulle med turister – men med stengte toaletter.

– Når de kommer til et av punktene våre, for eksempel Stegastein, så er det 45 gjester som ikke har vært på toalettet på en stund. Da skal alle på do samtidig, og det blir et unormalt høyt trykk på toalettene våre, sier Løken.

Nå etterlyser hun et bedre samarbeid med reiselivsnæringen.

– Vi klarer ikke ta unna for de største trykkene når det står på som verst. Der må vi samarbeide med reiselivsnæringen, de må ha forståelse for at de også må avhjelpe situasjonen. Vi håper derfor de kan åpne toalettene på turistbussene.

Men selv om de nå setter opp ekstra skilt for å unngå tette doer, er ikke Løken veldig optimistisk for at toalettsituasjonen skal bli vesentlig forbedret kommende turistsesong.

– Nei, jeg tror nok ikke det. Uansett hva vi gjør så vil det være et enormt behov. Det er nesten et umettelig behov på toaletter.