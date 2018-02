Tidligere OL-lege i turn for USA, Larry Nassar, er dømt til nye 40 år i fengsel for overgrep mot idrettsutøvere.

Dette er den tredje dommen han får for overgrep, melder Sky News.



Han er fra før dømt til 40 til 175 år for overgrep, og 60 år for besittelse av overgrepsmateriale.



256 kvinner hevder at de har blitt seksuelt utnyttet av legen.