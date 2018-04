TV 2 hemmeligholder info om antall ansatte i Bergen

TV2 vil ikke gi ut tall over hvem og hvor mange som jobber i Bergen.

I TV 2s søknad til Regjeringens allmennkringkasteravtale argumenterer kanalen for at kravene er oppfylt, men vil ikke vise fram tallene som bekrefter det.



Det er Bergens Tidende som har søkt innsyn i tallene med oversikt over hvem som jobber hvor, men har fått avslag av Kulturdepartementet. TV 2 vil heller ikke gi ut tallene.