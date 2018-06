TV 2 og Canal Digital er enige

De to partene har forhandlet i nesten to døgn på overtid for å unngå svarte skjermer for Canal Digitals kunder.

Nå skal de bruke tiden fremover på å lande en endelig distribusjonsavtale.

– Det gjenstår fortsatt noen detaljer, men partene har kommet så langt at vi unngår svarte skjermer, sier Sandstø.

Krevende forhandlinger





– Det er ganske mange ting som skal på plass, og sånne forhandlinger kan være ganske krevende. Jeg har ikke detaljer på alt som er forhandlet om, men det er klart det har vært viktig å få på plass en god avtale for begge parter og vi opplever også at begge parter har strukket seg langt for å nettopp unngå svarte skjermer. Det er vi veldig glad for, sier Sandstø.

Partene hadde frist frem til midnatt torsdag med å bli enige, men måtte utsette fristen. 44 timer på overtid kan de endelig gå fra forhandlingsbordet med en enighet.