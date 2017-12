Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand sier til Dagens Næringsliv at det gjøres fordi de ikke vil starte 2018 med rettssaker og flere konflikter.



Hun viser til at dette har vært et tøft år for TV2. På toppen av nedbemanning, omorganisering og flytting, så har kanalen den siste tiden jobbet knallhardt med flere krevende varslingssaker.