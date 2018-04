Tvinnereim om sexmeldingen

Tvinnereim sier til VG at saken har opprørt henne som kvinne i partiet.



Alle de ti mennene som var med hytteturen i 2016 hvor det ble sendt melding til Navarsete , nekter for å ha gjort det.



Eier av telefonen meldingen ble sendt fra, tidligere statssekretær Morten Søberg, sier til NRK i kveld at han ikke vet som sendte den grove meldingen.