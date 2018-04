En 97 år gammel kvinne ble rundstjålet etter et innbrudd mens hun selv lå og sov i en leilighet i Oslo sent i går kveld.

Tyvene fikk med seg både lommebok og smykker. 97-åringen tok kontakt med politiet like etter midnatt.



Politiet forteller at hun våknet og så at det var rotet rundt i leiligheten - og at dette var en skremmende opplevese for henne. .



Politiet gjennomfører nå åstedsundersøkelser.