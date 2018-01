Uaktuelt med fossilforbud fra 2024

IKKE FORBUD: Det blir ikke noe forbud mot bensin- og dieselbiler på Ring 3 i Oslo, sier byrådslederen. Her fra Ryenkrysset. Foto: NTB scanpix

Forbudet er et av flere forslag til tiltak som nå utredes for å få ned luftforurensningen og etter det ble kjent i dag har flere kritikere slaktet forslaget.



Johansen sier dette ikke er noe byrådet ønsker og at det er andre tiltak som vil hjelpe til med å nå målet om mindre forurensning.