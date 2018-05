Uaktuelt med ny anbudsrunde i luftambulansen

Det sier helseminister Bent Høie til NRK etter at seks ambulansefly nå står helt eller delvis på bakken. Det skyldes både mangel på piloter og flyteknikere.



Høie varslet i helgen tiltak, men ny anbudsrunde er altså ikke aktuelt. Han åpner i stedet for å sette inn helikoptre fra forsvaret om det er for få ambulansefly.



Problemene i ambulanseflytjenesten blir tema også i Stortinget på onsdag.