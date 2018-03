Ubåt-saken som ryster Danmark

10. august gikk den svenske journalisten Kim Wall ombord i Peter Madsens hjemmelagde ubåt. Målet var å lage en reportasje om den kjente oppfinneren, noe som skulle koste henne livet.

Klokken 03 på natten ble Wall meldt savnet av kjæresten sin og det ble satt igang en stor leteaksjon etter ubåten.





I løpet av natten kommer Madsen i land, men den svenske journalisten er ikke å se.





Grufulle funn

På ettermiddagen blir Madsen mistenkt for forsettelig drap, men Wall er fortsatt ikke funnet.





Lørdag formiddag 21. august offentliggjør politiet deler av forklaringen fra Madsen, hvor han har forklart at Wal fikk en tung luke i hodet ved et uhell og døde av skadene. Han nekter fortsatt for å ha partert like, men sier han ha henne en begravelse til sjøs.





Senere på dagen melder en syklist at han har observert torsoen av en kvinne i vannkanten. Det er en overkropp en hode, armer og ben, og dagen etter bekrefter DNA-prøver at det er savnede Kim Wall.





Senere blir også Walls hode og ben funnet og Madsen blir tiltalt for å ha planlagt og forberedt drapet på Kim Wall, seksuell handling av helsefarlig karakter og likskjending. Påtalemyndigheten ber om livstid i fengsel.