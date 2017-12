UD besøker Frode Berg

Norske myndigheter skal onsdag besøke spionsiktede Frode Berg i fengselet i Moskva.

Det opplyser Utenriksdepartementet.

Isolert i fengsel

Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember, siktet for spionasje.

Han har sittet isolert i høysikkerhetsfengselet Lefortovo i to uker, og er varetektsfengslet frem til 5. februar.

– Formålet med besøket er å høre hvordan han har det, sier Frode Andersen i Utenriksdepartementet til P4 Nyhetene.

- Mener han er involvert i nettverk

Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, møtte 62-åringen i fengselet i går. Han sier til VG at myndighetene mener han er involvert i en spionnettverk.

I går kom det fram at Berg hadde 3000 Euro i kontanter da han ble pågrepet.

Til NRK sier Novikov at russisk påtalemyndighet mener Berg skulle gi penger til russeren Aleksei Zjitnuk. Sistnevnte er siktet for landsforræderi og etterforskerne påstår at Zjitnuk overleverte informasjon om den russiske marinen til Berg.