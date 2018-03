Byggeskandalen til Stortinget er så alvorlig at stortingspresident Olemic Thommessen må gå.

Det mener tidligere NHO-president Jens Ulltveit-Moe.



Han sier til Aftenposten at Stortinget har valgt dyre løsninger hele tiden, og det er bra dette nå blir tatt opp og kritisert.



Ulltveit-Moe sier at i næringslivet må den med ansvar gå, og at det samme bør gjelde i denne saken.