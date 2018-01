Ulvedemonstrasjoner over hele landet

ULVEDEMONSTRSJON: Lørdag demonstrerer flere miljøorganisasjoner for å vise sin misnøye med ulvejakta. Foto: Shutterstock

Lørdag arrangeres det demonstrasjoner mot ulvejakta over hele landet.

Oslo, Tromsø, Stavanger og Kristiansand er bare noe av stedene hvor det er ventet at flere tusen møter opp for å vise sin misnøye med Stortingets politikk.



Siri Martinsen i NOAH, som står bak arrangementene, sier de vil markere for å vise hvilket engasjement som faktisk er der ute.