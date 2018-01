Klokken halv to i ettermiddag arrangeres det demonstrasjoner mot ulvejakten over hele landet.

Det er ventet at tusenvis vil samle seg i byer som Oslo, Tromsø. Stavanger og Kristiansand for å vise sin misnøye mot Stortingets ulvepolitikk.



Det er organisasjonen NOAH, for Dyrs rettigheter som står bak demonstrasjonene.