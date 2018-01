Ulvejakta stanses ikke

ULV: WWF fikk ikke medhold i at ulvejakta må stanses. Foto: Shutterstock

Verdens Naturfond (WWF) fikk ikke medhold i Oslo tingrett i at ulvejakta på Østlandet midlertidig må stanses. Avgjørelsen kom fredag formiddag.

WWF er skuffet etter at de ikke fikk medhold i Oslo tingrett i dag om at ulvejakten skal stanses midlertidig.





Ville ha stans

WWF saksøkte staten fordi de mener ulveforvaltningen bryter grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

De krevde samtidig midlertidig stans i ulvejakta utenfor ulvesonen i region 4 og 5.

Miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde sier de ønsker å forhindre at ulver innenfor ulvesonen blir felt:

– Det er ulvers om er i stabile familiegrupper, som ikke utgjør noen skadepotensiale, og som det derfor ikke er noen grunn til å ta ut, sier Lomelde.

Klima-og miljøvernminister Vidar Helgesen sier han er tilfreds med kjennelsen i ulvesaken og mener tingrettens kjennelse var riktig.

– Det er vi tilfreds med. Så har tingretten også gitt klart uttrykk for at når vi er utenfor ulvesonen, så har vi ganske stort spillerom til å la lisensfellingen fortsette, sier Helgesen.

WWF saksøkte i fjor høst staten og ba om at domstolene gjennomgår hele den norske ulveforvaltningen for å få svar på om den er lovlig eller ikke.



Denne rettssaken er ikke Helgesen bekymret for.





– Nei, vårt utgangspunkt er at vi har en ulveforvaltning i Norge som er forankret i lover og regler og i klare stortingsvedtak og at vi følger det opp. Så det er vår inngang i den rettssaken.

Ni ulver er skutt etter at lisensjakta både innenfor og utenfor ulvesona startet 1. januar.