Arne Sveen, i Åmot jakt- fiskeforening forteller til VG at han har fått meldinger på Facebook der det står at han skal dø, og at det er bøndene og ikke rovdyrene som bør lide i dette landet.



Mandag felte jaktlaget han er leder for to ulver innenfor ulvesonen i Hedmark, mens en tredje ulv ble skutt tirsdag.