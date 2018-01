Bakgrunnen er at turtøyprodusenten har inngått et samarbeid med WWF, som er imot ulvejakt. I høst gikk WWF til søksmål mot staten for å få stanset den pågående jakten.



Det har provosert både sauebønder og jegere. Mange av dem oppfordrer til boikott og sier de vil brenne og kaste alle klær fra Stormberg, skriver Dagens Næringsliv.