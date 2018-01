Under halvparten mener politiet er raske nok

FÆRRE TROR DE KOMMER RASKT: Færre nordmenn er enige i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp nå enn før politireformen. Foto: NTB scanpix

Under halvparten av folk i Finnmark og i Innlandet mener at politiet kommer raskt til stedet ved behov for akutt hjelp.



Det viser politiets innbyggerundersøkelse for 2017 der folk over hele landet er spurt om sitt forhold til politiet. Undersøkelsen ble lagt fram denne uka.

Færre mener politiet er raskt til stede På landsbasis svarer 56 prosent av de spurte at de er helt enige eller delvis enige i at politiet kommer raskt til stedet ved behov for akutt hjelp. Det er en nedgang fra samme undersøkelse i 2015 da 60 prosent sa det samme.

Det er folk i Innlandet som har minst tillit til politiets responstid. Her sa 60 prosent i 2015, før politireformen ble innført, at de var helt eller delvis enige i at politiet kommer raskt til stedet ved behov for akutt hjelp. Nå sier kun 44 prosent det samme.

I Finnmark sier 48 prosent at de er helt eller delvis enige i påstanden. Samtidig sier hele 31 prosent at de er helt eller delvis uenig i at politiet er raskt på stedet.

- Det er ikke godt nok i forhold til forventningene til norsk politi, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, til P4 Nyhetene.

- Bør være likt

- Dette har vi varslet om tidligere. Det går på bemanning, altså rett med ressurser for å kunne være mer til stede, sier Bolstad.

Det er folk som bor i Oslo politidistrikt som er mest fornøyde. Her mener 64 prosent at politiet kommer raskt til stedet, kun 1 prosent av de spurte er helt uenige i påstanden.

- Vi skal glede oss over at publikum har større tillit til oss i Oslo, men i forhold til reformen så må det skje for hele landet, sier Bolstad.

- Ikke erfaring

Med politireformen ble det lovet skjerpede krav til responstiden, altså tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet. I 2015 ble det for første gang innført krav om responstid. Den varierer mellom ti minutter i byer og tettsteder med mest folk til 45 minutter i de minst befolkede områdene.

- Vi skal se nå på responstiden vår. Det er jo få som har erfaring med å tilkalle politiet på kort varsel av de som er spurt i undersøkelsen. Vi er mer fornøyde med at det er en økning fra 40 til 60 prosent på ett år på spørsmålet om folk har sett noe til politiet i det siste, noe som betyr at vi er synlige, sier politidirektør Odd-Reidar Humlegård.

- Må tro på at politiet kommer



- Dette handler om den dagen du har behov, enten du har etterlyst politiet en eller flere ganger eller null ganger for den saks skyld. Det skal være sånn at tilliten bygges opp gjennom to ting; at man har tiltro til at politiet kommer og at når en har behov så kommer faktisk politiet, sier lederen for de tillitsvalgte.

Han mener politiet må være tydelig på hvilken kapasitet som finnes og sørge for at distriktene kan ansette flere politifolk.

Bolstad mener det er viktig at folk har tro på at politiet kommer raskt når det skjer noe.