Belgisk politi undersøker nå om skyteepisoden i den belgiske byen Liege på morgenen i dag er et terrorangrep.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.



Vitner på stedet skal ha fortalt at gjerningsmannen ropte Gud er stor på arabisk.



To politimenn og en tilfeldig forbipasserende ble drept, før gjerningsmannen selv ble skutt og drept av politiet.



I tillegg skal to andre ha blitt såret.