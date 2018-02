Ungdom har mindre respekt for politiet

Flere steder i landet opplever politiet at ungdom har mindre respekt for dem.

Blant annet måtte politiet i Oslo sette håndjern på en 14-åring og en 15-åring da de skulle hente en ungdom som var savnet fra en barnevernsinstitusjon natt til 21. februar. Tenåringene var aggressive og kom med trusler.

I Gjøvik i Oppland opplever politiet at en gjeng med ungdommer stadig er innblandet i voldshendelser og ikke har noen respekt for politiet. Også tillitsvalgte i Trøndelag politidistrikt er blant dem som rapporterer at dette er et økende problem, opplyser Politiets Fellesforbund.

Leder i Oslo politiforening, Kristin Aga, sier utviklingen er uheldig.





- Vi får tilbakemeldinger fra de som jobber operativt i Oslo at de opplever et stadig tøffere miljø, sier hun.

Dette gjør blant annet at politiet tenker seg om ekstra godt før de setter fra seg politibilen et sted, fordi de frykter bilen vil bli utsatt for hærverk. Dette har de ikke opplevd tidligere.

Får ikke møtt ungdommen

Aga tror dette skyldes at politiet har for få ressurser, så de ikke lenger har muligheten til å drive forebyggende arbeid.

- Politiet er nå mest tilstede i miljøene når noe galt har skjedd. Og da opplever de større aggressivitet, sier Aga.





Hun mener det er nødvendig at politiet har muligheten til å treffe ungdommene også i hverdagssituasjoner så de blir kjent. For da vil ikke ungdommene bare oppleve politiet som en trussel.

Ønsker mer ressurser

Aga er kritisk til nærpolitireformen, som hun mener har virket mot sin hensikt og ført til at det er mindre synlig politi i gatene.





Hun sier at for å snu den uheldige utviklingen må politiet få nok ressurser til å drive forebyggende arbeid.