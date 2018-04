Unge dropper nett-debatter

Færre unge deltar i nettdebatter nå enn for fire år siden.

Det viser tall Klassekampen har hentet fra Medieundersøkelsen 2018.



I 2014 svarte om lag halvparten av de 16 og 25 år at de hadde deltatt i nettdebatter. Nå er andelen redusert til en tredel.



Samtidig svarer flere unge at de har blitt hetset på sosiale medier.

Det tallet har økt fra 14 til 21 prosent.



Medieundersøkelsen vil bli presentert i sin helhet under Nordiske Mediedager i Bergen i mai.