Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for Melk.no. Undersøkelsen viser også at en av fem tenker på hva som er sunt og usunt å spise og drikke.



Ida Berg Hauge, direktør for Opplysningskontoret for Meieriprodukter, sier til TV2 at de ser en utvikling der stadig flere yngre barn holder seg unna matvaregrupper.