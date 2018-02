Unge Høyre fortsetter kampen for eggdonasjon

Et flertall i prinsipprogramkomiteen i Høyre stemmer mot at eggdonasjon skal bli lov slik som sæddonasjon.



Fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, tror ikke flertallet i partiet er enig i det.



– Vi må ta inn over oss at veldig mange i dag får barn på andre måter enn den tradisjonelle, sier hun.