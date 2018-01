Unge Høyre-lederen trekker seg

Han begrunner avgjørelsen med at han ikke har vært bevisst nok på sin rolle i sosiale settinger.



På sin Facebook-side skriver 29-åringen at Metoo-kampanjen har gitt grunnlag for refleksjon.



Han understreker at det ikke foreligger noen formelle varsler mot ham, men erkjenner at han ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft, og har blitt konfrontert med det.