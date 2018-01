Unge Høyre samler fylkesledere til krisemøte

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot opplyser til NTB at de har mange medlemmer som naturlig nok kan ha behov for å snakke med noen, og at det er organisasjonens ansvar å sørge for at de blir ivaretatt.



Ungdomspartiets leder, Kristian Tonning Riise, gikk av sent onsdag kveld på grunn av upassende seksuell oppførsel.