Unge Høyre vil frede Lofoten

På landsmøtet i 2010 gikk ungdomspartiet inn for konsekvensutredning - et standpunkt som fortsatt står.



Men nå sier et flertall i Unge Høyres programkomité at tiden er inne for fredning.



Leder av programkomiteen, Daniel Skjevik-Aasberg sier til NRK at områdene i nord trenger vekst i fremtidsrettede grønne næringer og ikke risikabel oljevirksomhet.