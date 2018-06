Det ble klart på ungdomspartiets landsmøte på Gardermoen i ettermiddag.



Samtidig stemte landsmøtet, med to stemmers margin, ned et forslag om å legalisere all narkotika.



Partileder og statsminister Erna Solberg har sagt at det ikke vil påvirke Høyres politikk om ungdomspartiet går inn for legalisering.