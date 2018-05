Unge mindre optimistiske

Unge er mindre optimistiske på sin økonomiske framtid nå enn ved forrige måling, viser Forventningsbarometeret fra Finans Norge for 2. kvartal.

Mens aldersgruppene mellom 30 og 59 år har en fortsatt stigende fremtidsoptimisme, ser man et fall på 10 prosentpoeng hos de under 30 år sammenliknet med forrige kvartal.





- Jeg tror det er særlig to ting som slår inn. Det ene er at flere og flere spår at rente skal opp og de unge har jo gjerne høy gjeld i forhold til inntekt. Det andre er at mange unge opplever det som utfordrende å komme inn i boligmarkedet, sier informasjonsdirektør Tom Staavi.

ALVOR: Informasjonsdirektør Tom Staavi mener det er viktig å ta på alvor at mange unge sliter med å etablere seg. Foto: Kolonihaven

Får ikke kjøpt bolig

Mange unge sliter med å etablere seg og få en fot innenfor boligmarkedet, spesielt i de store byene.

- Mange unge har jobb, de har ok inntekt men de tilfredstiller ikke kravet om at de må ha 15 prosent egenkapital. Og de har heller ikke foreldre som kan hjelpe dem, sier Staavi.

Må tas på alvor

Finans Norge mener arbeidet med boliglånsforskriften, som nå pågår, er veldig viktig.

- Bankene må ha mulighet til å utøve godt bankhåndtverk med tanke på denne gruppen. Vi snakker jo ikke her om folk som ikke har penger, men om folk som fint kan bære et lån, sier Staavi.

I dag er det slik at bankene kan fravvike boliglånsforskriften med inntil 10 prosent av nytt utlånsvolum hvert kvartal.





- Dette har man foreslått å innskrenke. Vi mener det vil være en ulykke særlig for de unge, så vi har foreslått å øke den muligheten til 15 prosent, sier han.