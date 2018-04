Et ungt par er tiltalt for mishandling av sitt lille spedbarn.

Ifølge tiltalen skal foreldrene ha mishandlet barnet ved en eller flere anledninger mellom august og oktober 2014. Barnet fikk påvist brudd flere steder i kroppen og blødning i hjernen.



Forsvarerne til foreldrene sier at de mener gutten led av benskjørhet, men at de opplever at dette avfeies av statsadvokaten.