UP varsler flere kontroller i påsketrafikken

KONTROLL: UP kommer til å være mange steder i forbindelse med påsketrafikken. Foto: NTB scanpix

Politiet kommer til å være over hele landet.

Mange starter påskeferien denne helgen, og det er ventet mye trafikk på veiene i dagene framover.

Utrykningspolitiet varlser at de kommer til å ha mange kontroller over hele landet, der de blant annet gjennomfører fartsmålinger og ruskontroller.





Følger med





- Vi skal også bidra til at det blir en så god trafikkavvikling som mulig, sier UP-sjef Runar Karlsen.





Få ulykker

I tillegg til å ta det med ro, er det viktig å huske at kjøreforholdene kan variere fra sted til sted. Men heldigvis er det få ulykker.





- Hvis alle tar det litt med ro og bidrar til at vi får en god flyt i trafikken, så er erfaringene fra påsken bra, sier Karlsen.





Gi barna underholdning

Det kan bli kø og saktegående trafikk, og lang tid i bil. Dette kan gå utover tålmodigheten til blant andre barna.





- Sørg for at barna har litt hyggelig å holde på med. Det skaper ro i omgivelsene, sier samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen.

















