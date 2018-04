USA blokkerte utkast

Det skriver nyhetsbyrået AFP.



I utkastet, som var utarbeidet av Kuwait, stod det at Sikkerhetsrådet er urolig over situasjonen på grensen.



I tillegg ble det uttrykt sorg over tapet av uskyldige palestinske liv.



Da dette utkastet ble presentert under hastemøtet i New York fredag kveld, nektet USA å støtte det.