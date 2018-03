USA kommer til å fortsette med sanksjoner mot Nord-Korea fram mot den varslede samtalen mellom de to landene.

Det skrev USAs president Donald Trump på Twitter i ettermiddag.



Trump skrev også at han hadde fått beskjed at samtalene mellom Nord-Korea og Kina som har pågått denne uken har gått bra og at han gleder seg til samtalene med Nord-Koreas leder Kim Jong-un.