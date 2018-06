De to landene har blitt enige om å innstille all aktivitet i forbindelse med den årlige øvelsen.



Etter toppmøtet i Singapore for en uke siden uttalte Trump at han ønsker å innstille øvelsene for å blidgjøre forholdet til Nord-Korea.



USA har nesten 30.000 soldater i Sør-Korea, og de store styrkene har i lang tid provosert Nord-Korea.