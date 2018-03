USA solgte våpen for 640 milliarder kroner under president Donald Trumps første år ved makten, og Saudi-Arabia topper lista, viser en ny rapport.

Over en tredel av våpnene som ble solgt i fjor, havnet i Midtøsten og Nord-Afrika, og Saudi-Arabia toppet lista over de største mottakerne, melder NTB.



Det til tross for at landet anklages for krigsforbrytelser i nabolandet Jemen.