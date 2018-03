Aktor i Valdressaken sier han vil fortsette som planlagt i rettssaken mot moren som er tiltalt etter at datteren døde av avmagring.

Moren gjorde i dag nye forsøk på å forklare seg i Gjøvik tingrett, men dette ble avbrutt på grunn av hennes helsetilstand.



Aktor sa nå i ettermiddag at han vil be om å starte bevisføring i saken i morgen, for så å følge tidsplanen.