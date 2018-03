Usikkert om det er fortsatt er billigst med bensin mandag morgen

Helt siden 2004 har bensinprisene fulgt et fast mønster gjennom uken, med lavest pris mandag morgen. Men etter at en av de store kjedene i fjor bestemte seg for å bryte mønsteret, så er bensinprisene i spill, viser en undersøkelse gjort av Faktisk.no og Forbrukerinspektørene på NRK.



Konkurransetilsynets oppfordring er nå at bilister må følge med på prisene, og tanke når det er billigst.