En passasjer ble svært utålmodig da et RyanAir-fly ble stående på bakken i en halvtime etter landing i Malaga i Spania første nyttårsdag.

Han orket ikke å vente lenger - og via en nødutgang, hoppet han ut på en av vingene.



Mannen ble overtalt av besetningen til å ta seg inn i flyet igjen, i påvente av at politiet ble tilkalt.



Flyet kom fra Stansted-flyplassen, nord for London.