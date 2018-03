Senterpartiets Per Olaf Lundteigen tar nå et oppgjør med bondeorganisasjonene.

Organisasjonene forbereder seg nå på å utforme kravet i årets jordbruksoppgjør, samtidig som Lundteigen kommer med en klar oppfordring.



Til Klassekampen viser han til at Stortinget har slått fast at matvaresikkerhet er landbrukets viktigste oppdrag, og at dette ikke preger organisasjonenes prioriteringer i tilstrekkelig grad.