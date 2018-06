Utrydder hjemløse hunder før VM

Ifølge The Guardian og The Telegraph ønsker byene å fremstå som innbydende og ryddige under VM, og da vil de ha vekk byenes to millioner løshunder.



Drapsmetodene skal blant annet være giftig mat og giftpiler, som ofte fører til at hundene kveles av sitt eget oppkast.



Dyrevernere reagerer kraftig - også dyrebeskyttelsen i Norge, som kaller avlivningen inhuman, melder NRK.