Politiet ber om fire nye uker i varetekt for samfunnstoppen i Troms som er siktet for å ha utnyttet sin stilling for å oppnå seksuell omgang.

Mannen ble pågrepet i forrige uke. Politiet opplyser til Nordlys at den siktede satt i et 12 timer langt avhør i går, og at han da fikk beskjed om at siktelsen utvides.



Ifølge forsvareren nekter mannen enhver befatning med saken.