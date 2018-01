Utvidet siktelse etter påkjørsel

Siktelsen mot 21-åringen, som fra før var siktet for forsettelig drap etter dødsulykken på E18 i Larvik natt til første januar, er utvidet.

Han er nå også siktet for drapsforsøk på moren og de tre barna som satt i bilen, opplyser politiet til NRK.



Moren og ett barn ble alvorlig skadet, mens to barn fikk lettere skader. En 47 år gammel mann omkom.



21-åringen blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Han nekter straffskyld.