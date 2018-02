Det er kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell, mens det er stengt for personbiler på Riksvei 7 over Hardangervidda.



På grunn av sterk vind er det sendt ut OBS-varsel.



Samtidig advarer meteorologene nå mot å legge ut på tur i fjellet. I tillegg til mye vind, er det temperaturer ned mot 20 minusgrader.