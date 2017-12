Akkurat nå er det kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet. Det kan også bli kolonnekjøring over andre fjelloverganger på kort varsel.



Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel for andre juledag i Sør-Norge. Det er ventet vanskelige kjøreforhold og store mengder nedbør flere steder.