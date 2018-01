Uvær fører til at det er stengt og kolonne på flere fjelloverganger i Sør-Norge i kveld.

Kraftig vind og mye nedbør gir vanskelige forhold på veiene.



Det er sendt ut obs-varsel for Rogaland, Hordaland og deler av Sogn og Fjordane om sterk vind i kveld, melder NTB.



I natt kan det bli liten storm flere steder med vindkast opp til 30 meter per sekund inn over land.