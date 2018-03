Uvisst innhold i samtalene

Det at Donald Trump og Kim Jung-un nå skal snakke sammen får mye oppmerksomhet, men hva de skal snakke om er det lite informasjon om.

Utenriksminister Rex Tillerson sier nå i formiddag at de vil bruke noen uker nå på å finne ut når møtet skal finne sted. Hvor det skal holdes er heller ikke klarlagt.



De fleste eksperter mener et personlig møte er et positivt skritt - hvis møte-innholdet blir skikkelig planlagt og gjennomført.