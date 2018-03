At Per Sandberg blir fungerende justisminister vekker oppsikt utenfor Norge.

Årsaken er at Frp-nestlederen i 1997 ble dømt for å ha slått og skallet ned en asylsøker på en privat fest hjemme hos seg selv.



Nyhetsbyrået AFP har i kveld laget en sak der de påpeker dette, og viser til at utnevnelsen blir debattert og ironisert på sosiale medier.



Sandberg har i ettertid beklaget hendelsen.