En høyreallianse med innvandringsmotstandere ligger ifølge ekspertene godt an.



Partiene Lega og Fratelli d'Italia har alliert seg med Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi og hans parti Forza Italia.



I en måling for et par uker siden fikk høyrealliansen en oppslutning på 35,6 prosent.



Populistiske Femstjernersbevegelsen har også gjort det godt.